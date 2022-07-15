15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da bu millet destan yazdı

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da bu millet destan yazdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2022 19:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz Mitingi için bölgeye geldi. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkan Erdoğan millete sesleniyor. Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz." dedi.
Erdoğan: 15 Temmuz’da bu millet destan yazdı
Erdoğan: 15 Temmuz'da bu millet destan yazdı
15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu
Bahçeli: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür
Bahçeli: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür
15 Temmuz kahramanı unutulmadı!
15 Temmuz kahramanı unutulmadı!
Başkan Erdoğan Saraçhane’de
Başkan Erdoğan Saraçhane'de
Sela okuduğu için darbedilen müezzinden açıklama
Sela okuduğu için darbedilen müezzinden açıklama
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ne oldu?
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ne oldu?
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na akını!
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na akını!
15 Temmuz şehitleri için yürüyüş!
15 Temmuz şehitleri için yürüyüş!
Türkiye’yi dekore etme dönemi bitti
"Türkiye'yi dekore etme dönemi bitti"
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı
Daha Fazla Video Göster