Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da bu millet destan yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz Mitingi için bölgeye geldi. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkan Erdoğan millete sesleniyor. Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz." dedi.