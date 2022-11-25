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Başkan Erdoğan 15 Temmuz Köprüsü'nde konvoyunu durdurdu vatandaşın intihar girişimini engelledi!

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Giriş: 25.11.2022 18:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Başkan Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu. Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Başkan Erdoğan ikna ettiği Murat Duran'ı evine gönderdi.
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