Başkan Erdoğan 14 Mayıs’ta seçimin yapılması için imzayı attı! Peki bundan sonra ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saatler 14,00’ü gösterdiğinde kameralar karşısında Türkiye’yi 14 Mayıs’ta seçime götürecek kararı imzaladı. Bu imzadan sonra açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.” dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Seçim süreci nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı değerlendirdi.

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