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Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de! Başkan Erdoğan: Siyasi suikastların yaşandığı kritik dönemden geçiyoruz

Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de! Başkan Erdoğan: Siyasi suikastların yaşandığı kritik dönemden geçiyoruz

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.08.2024 11:28
Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirilecek. Öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “Siyasi suikastların yaşandığı kritik dönemden geçiyoruz” dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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