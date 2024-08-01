01 Ağustos 2024, Perşembe
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Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de! Başkan Erdoğan: Siyasi suikastların yaşandığı kritik dönemden geçiyoruz
Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirilecek. Öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “Siyasi suikastların yaşandığı kritik dönemden geçiyoruz” dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.