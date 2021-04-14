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Başika'da Türk askeri üs bölgesine kalleş saldırı! MSB'den açıklama geldi

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Giriş: 14.04.2021 23:47
Güncelleme:15.04.2021 00:38
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır." açıklamasını yaptı.
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