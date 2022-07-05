05 Temmuz 2022, Salı
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Başbağlar şehitleri unutulmuyor! Yıllar geçse bile katliamın acısı hala taze
Son dakika haberleri… 5 Temmuz 1993'de PKK'lı teröristler Erzincan Başbağlar'da masum sivilleri hedef aldı ve 33 kişi şehit edildi. Katliamın üzerinden tam 29 yıl geçti. Katliamın tanığı olan Ali Akarpınar A Haber muhabiri Yüksel Akalan’a özel açıklamalarda bulundu.