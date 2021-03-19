Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İBB'nin hukuksuz kararının perde arkasını A Haber'e anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatını iptal etti. Peki İBB eden böyle bir uygulamaya gitti? İBB'nin yaptığı bu işlem hukuka aykırı mı? Bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı. Kartoğlu, İBB yönetiminin bu hukuk dışı girişimlerine "Acaba semtimizde yaşayan şehit abimiz Mehmet Selim Kiraz'ın isminden mi rahatsız oldular?" diyerek tepki gösterdi.

Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatı İBB tarafından iptal edilmek istendi. Yaşanan olayın perde arkasını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu A Haber'e anlattı:

İBB yöneticileri tarafından bir işgal girişimi yaşanmıştı. O zaman bu işi hukuka taşıdık ve yaşananların hukuksuz bir işlem olduğunun belgeleyerek İBB'nin işgal girişimini engelledik. Bu konuda başarısız olamayınca ikinci aşamaya geçtiler. 2018 yılında Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgievimizin ruhsatını iptal ediyorlar. Daha sonrada elektrik ve suyunun kesilmesi için buraya tebligat gönderiyorlar. Şaşkınız! Bir insan bir kurum bilgieviyle neden uğraşır? Bir türlü anlamadık. Gerçekten burada bir yer ihtiyacı varsa ve İBB yönetimi bir faaliyetten bulunmak istiyorsa geçtiğimiz aylarda kamu hizmeti verilmesi için ayrılan bir arsayı satıyor. Sonra gelip kamu hizmeti veren bilgievimizin yıkılması için uğraşıyor. Bu tezatlık neden? Acaba bilgievimizin isminden mi rahatsız oldular? Teröristler tarafından şehit edilen abimiz semtimizde oturan Şehit Savcı Selim Kiraz'ın isminin verildiği bu bilgievi neden yıkılmak isteniyor? Hukuku işlemlerimiz devam ediyor. Bir Başakşehirli olarak komşularımın haklarını her türlü zeminde aramaya devam edeceğim.