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28.11.2019

Barzani'den son dakika PKK açıklaması

Son dakika haberi: IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi. Barzani, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Başbakanı Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ONAYLAMIYORUZ VE BUNA KARŞIYIZ"

Barzani, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlarken, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Barzani, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." ifadesini kullandı.

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