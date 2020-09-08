Barzani'den PKK'ya net yanıt: Ahlaksız sizlersiniz

Türkiye tarafından dört bir yanı sarılan PKK, ağır kayıplar veriyor. IKBY Başkanı Barzani’nin Ankara’yı ziyaret etmesini eleştiren terör örgütü PKK’ya, KDP’den yanıt geldi. Bölgede binlerce kişinin mülkünü gasp eden PKK'ya "Size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim. Ahlaksızlık halkın malını mülkünü gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir” ifadeleriyle yanıt verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın kendilerine yönelik son dönemdeki eleştirilerine sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hâlâ kölelik devam ediyor" dendi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin 4 Eylül'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesine terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yayın organı Özgür Politika gazetesi, "KDP, Ankara'nın hizmetinde" haberiyle tepki göstermiş, KDP yönetimini de ağır eleştirmişti. Ayrıca PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan da KDP'yi suçlamıştı.

'YANLIŞ SİYASET'

Kürdistan 24 sitesinin haberine göre, KDP Basın ve Kültür Kuruluşu'nun Gazetecilik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, PKK'dan gelen suçlamalarla ilgili "Kürt partilerinin çoğu tehlikelerin farkında, kendilerine, halklarına ve vatanlarına bir zarar gelmemesi için bir çözüm ve destek yolu oluşturma çabası içinde. Bundan dolayı da PKK gibi yanlış siyasetle ki, Kürt halkı, hâlâ ne istediklerini, Kürt gençlerini neden öldürttüğünü anlamış değil, dalgalara karşı ters kulaç atacağına gelişen olaylara hakikat penceresinden bakmayı tercih ediyor" denildi.

BİLGİ NOTU

Hürriyet'in haberine göre; PKK ile KDP arasındaki önemli ihtilaflardan biri de Irak'ın kuzeyinde DEAŞ terörünün hedefi olan Ezidilerin yaşadığı Musul'un Sincar (Şengal) ilçesi. Neçirvan Barzani 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada PKK'yı ima ederek, "Şengal (Sincar), Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette" demişti.

IKBY özellikle Suriye sınırında yer alan Şengal (Sincar) bölgesinin terör örgütü PKK'nın üssüne dönüşmesinden rahatsız.