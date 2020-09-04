04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2020 11:28
Güncelleme:04.09.2020 11:34
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani 3 yıl sonra Ankara'da... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, canlı yayında kritik görüşmenin detaylarını anlattı.

Başkan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İşte A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun aktardığı bilgiler:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin saat 14.00 civarında Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Fakat şu an itibariyla sona gelen bir görüşmesi var o da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi. IKBY Başkanı Barzani ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüşüyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Birçok konunun ele alınması bekleniyor. Barzani, geçtiğimiz günlerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü. Bu noktada da Türkiye ile bazı konuşmalar gerçekleştirileceğini biliyoruz. Başkan Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini biliyoruz. Yazılı ve sözlü açıklamalar gelecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklamada bulunacak. Bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayacak."

3 YIL SONRA ANKARA'DA
Ziyarette Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da eşlik ediyor.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül günü Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan kabul edecek
Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan kabul edecek
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!
Bakan Akar'dan kararlılık mesajı
Bakan Akar'dan kararlılık mesajı
Fransa'nın kaçak okulları! 4 şarta da uymuyor
Fransa'nın kaçak okulları! 4 şarta da uymuyor
Denizli'de ciğerlerimiz yandı!
Denizli'de ciğerlerimiz yandı!
Başkan Erdoğan Türkiye’nin en akıllı otoyolunu açacak
Başkan Erdoğan Türkiye’nin en akıllı otoyolunu açacak
Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi
Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
Yılmaz'dan A Haber'e bomba açıklamalar
Yılmaz'dan A Haber'e bomba açıklamalar
Türkiye'den önemli NATO açıklaması
Türkiye'den önemli NATO açıklaması
İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı
İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşları uyardı
Daha Fazla Video Göster