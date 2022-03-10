Barışın kapısı Antalya'da aralanır mı? Üçlü "Ukrayna" zirvesi

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da olacak. Savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en üst düzey görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Antalya zirvesi savaşı bitirir mi? Rusya nereye kadar gidecek. Barışın kapısı Türkiye’de aralanır mı? Gelişmeleri Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nu yakından takip eden A Haber’in canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ile A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

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