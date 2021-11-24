Barış Pınarı şehidine veda! Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için tören düzenlendi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad kentinde eğitim sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan 1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için, Şanlıurfa'da uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Binbaşı Yıldırım'ın naaşı Ankara'ya gönderilecek ve Elmadağ'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehadet haberi, Elmadağ ilçesindeki baba evine sağlık ekiplerince gelen askeri yetkililerce iletildi. Haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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