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09.10.2019
Barış Pınarı Harekatı’nda flaş gelişme! Kara harekatı başladı
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Barış Pınarı Harekatı kapsamında saat 20.42 itibariyle kara harekatının başladığını bildirdi. Terör örgütünün hain planını da aktaran Ulak, YPG/PKK’lı teröristlerin sivil kıyafetler giyerek ‘’Türkiye sivilleri öldürüyor’’ algısı oluşturmaya çalıştığını belirtti.
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