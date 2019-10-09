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09.10.2019

Barış Pınarı Harekatı’nda flaş gelişme! Kara harekatı başladı

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Barış Pınarı Harekatı kapsamında saat 20.42 itibariyle kara harekatının başladığını bildirdi. Terör örgütünün hain planını da aktaran Ulak, YPG/PKK’lı teröristlerin sivil kıyafetler giyerek ‘’Türkiye sivilleri öldürüyor’’ algısı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

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