Barış Pınarı Harekatı hangi planları bozdu?

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’ndan sonra Fırat’ın Doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı dünyanın gözünü bölgeye çevirmiş durumda. Yıllardır terör örgütleriyle iş birliği halindeki ülkeler ve terör destekçisi lobiler harekata şiddetle karşı çıkıyor. Peki terör örgütlerine karşı küresel mücadeleyi her fırsatta vurgulayan Türkiye’nin diplomatik ve askeri hamleleri hangi küresel hesapları altüst etti. Detaylar analiz haberimizde…

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan sonra Fırat'ın Doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı dünyanın gözünü bölgeye çevirmiş durumda. Yıllardır terör örgütleriyle iş birliği halindeki ülkeler ve terör destekçisi lobiler harekata şiddetle karşı çıkıyor. Peki terör örgütlerine karşı küresel mücadeleyi her fırsatta vurgulayan Türkiye'nin diplomatik ve askeri hamleleri hangi küresel hesapları altüst etti. Detaylar analiz haberimizde…