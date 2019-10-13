Barış Pınarı Harekatı hakkında 5 soru 5 cevap

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam ediyor. Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi. Peki Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? Türkiye ne istiyor? Türkiye Kürtleri mi hedef alıyor? YPG ve PKK farklı örgütler mi? PKK/YPG, Türkiye'de kaç kişinin ölümüne yol açtı? İşte tüm soruların yanıtları...