10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.10.2019

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatını’nın başladığını duyurmasından dakikalar önce harekatın başladığı an A Haber ekranlarında canlı yayına yansıdı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak o sıcak dakikaları anbean izleyiciye aktardı.

A Haber canlı yayınında bölgede bulunan ve gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak savaş uçaklarının Tel Abyad'ın bombaladığı anları anbean izleyicilere aktardı.

Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerinin bombalandığı anlarda canlı yayında olan Kerim Ulak şu ifadeleri kullandı:

Sınır hattındayız. Şu an Tel Abyad'a bombalar düşmeye başladı. Savaş uçağından düşen bomba ve patladığı yer kameralarımıza anbean yansıdı. An itibariyle F-16'lar Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'ı da vurmaya başladı. Görüyorsunuz hemen karşı tarafta bombaların düştüğü yerler görünüyor."

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Abdullah Abdullah

Allah'a amanet olun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 23:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Fırat’ın doğusunda YPG’li teröristler bombardımana tutuldu
Son dakika: Fırat’ın doğusunda YPG’li teröristler bombardımana tutuldu
MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
Tel Abyad'dan atılan havan topu Akçakale’de bir eve isabet etti
Tel Abyad'dan atılan havan topu Akçakale’de bir eve isabet etti
MSB duyurdu: İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum
MSB duyurdu: İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Fırat'ın doğusundan ilk görüntüler
Fırat'ın doğusundan ilk görüntüler
YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler
YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler
Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor
Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor
Mehmetçik’ten Resulayn ve Tel Abyad’a 4 koldan giriş!
Mehmetçik’ten Resulayn ve Tel Abyad’a 4 koldan giriş!
Barış Pınarı Harekatı’nda flaş gelişme! Kara harekatı başladı
Barış Pınarı Harekatı’nda flaş gelişme! Kara harekatı başladı
Daha Fazla Video Göster