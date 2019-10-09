Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatını’nın başladığını duyurmasından dakikalar önce harekatın başladığı an A Haber ekranlarında canlı yayına yansıdı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak o sıcak dakikaları anbean izleyiciye aktardı.

A Haber canlı yayınında bölgede bulunan ve gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak savaş uçaklarının Tel Abyad'ın bombaladığı anları anbean izleyicilere aktardı.

Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerinin bombalandığı anlarda canlı yayında olan Kerim Ulak şu ifadeleri kullandı:

Sınır hattındayız. Şu an Tel Abyad'a bombalar düşmeye başladı. Savaş uçağından düşen bomba ve patladığı yer kameralarımıza anbean yansıdı. An itibariyle F-16'lar Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'ı da vurmaya başladı. Görüyorsunuz hemen karşı tarafta bombaların düştüğü yerler görünüyor."