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09.10.2019
Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatını’nın başladığını duyurmasından dakikalar önce harekatın başladığı an A Haber ekranlarında canlı yayına yansıdı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak o sıcak dakikaları anbean izleyiciye aktardı.
A Haber canlı yayınında bölgede bulunan ve gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak savaş uçaklarının Tel Abyad'ın bombaladığı anları anbean izleyicilere aktardı.
Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerinin bombalandığı anlarda canlı yayında olan Kerim Ulak şu ifadeleri kullandı:
Sınır hattındayız. Şu an Tel Abyad'a bombalar düşmeye başladı. Savaş uçağından düşen bomba ve patladığı yer kameralarımıza anbean yansıdı. An itibariyle F-16'lar Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'ı da vurmaya başladı. Görüyorsunuz hemen karşı tarafta bombaların düştüğü yerler görünüyor."
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Allah'a amanet olun
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