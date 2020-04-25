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Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi |Video
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiği belirtildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Düzenlenen operasyonla 20 PKK/YPG'li teröristin amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği açıklandı.
AMAÇLARINA ULAŞAMADAN YOK EDİLDİLER
Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
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