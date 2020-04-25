Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi |Video

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiği belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonla 20 PKK/YPG'li teröristin amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AMAÇLARINA ULAŞAMADAN YOK EDİLDİLER

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.