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Barış Çakan'ın babası A Haber'e konuştu

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Giriş: 02.06.2020 23:38
Güncelleme:02.06.2020 23:51
Ankara'da Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla öldürüldüğü iddia edilen Barış Çakan olayıyla ilgili baba Nihat Çakan A Haber'e açıklamalarda bulundu.. Acılı baba yaşanan olayın perde arkasını anlatınca 'Kürtçe müzik' provokasyonu bölücülerin kursağında kaldı.

Ankara'da, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilen gencin babası Nihat Çakan, iddiaları yanıtladı.

Nihat Çakan şu ifadeleri kullandı: Acımız büyük, bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşıyorum. İnanın sosyal medyada dönen hiçbir şeye bakma vaktim dahi olmadı çünkü taziyedeydim ben. Ama duyduğum kadarıyla bazı şeyler konuşulmuş, daha önce de söylediğim gibi tekrar buradan söylüyorum: Bu ezan konusudur. Aralarındaki tartışmada ezana karşı hürmet edilmesi gerektiğini söylüyor çocuğum, fakat karşı taraftaki şahıslar bunu kabullenmeyip çocuğuma saldırıp katlettiler. Yani ezan konusu gerçektir, saptırma yoktur. Allah da şahittir.

OLAYIN GEÇMİŞİ?

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Araç içindeki üç kişi, olayın faili oldukları gerekçesiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Barış Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü" yönünde iddialar ortaya atılmış, Ankara Valiliği iddiaları yalanlamıştı.

PROVOKASYON PEŞİNE DÜŞMÜŞLERDİ!

Barış Çakan'ın öldürülmesiyle ilgili CHP, HDP ve FETÖ'cülerin "kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" şeklinde giriştikleri provokasyon A Haber canlı yayınında deşifre oldu.

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