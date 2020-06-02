Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 20 yaşındaki Barış Çakan, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, maktulün arkadaşı B.A.'nın şahıslara ezanın okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y'nın Başsavcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliği'nce ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği ve soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle devam edildiği kaydedilmişti.

TOPLUMSAL KARGAŞA ÇIKARMAK İSTEYENLER HAREKETE GEÇTİ

Barış Çakan'ın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden harekete geçen bir takım kişiler, öldürülme olayının Kürtçe müzik dinlenilmesinden kaynaklandığı yalanını yaymaya başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamanın devamında bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilginin tamamen yalan olup bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDECEK PAYLAŞIMLAR

20 yaşındaki Barış Çakan'ın öldürülmesinin ardından HDP Milletvekilleri Hülya Kaya, Ertuğrul Kökçü, Garo Paylan, Maeral Danış Beştaş ve Remziye Tosun yaşanan cinayetin Kürtçe müzik dinlenilmesinden dolayı yaşandığını iddia ederek halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımlarda bulunmaya başladılar. HDP'li vekillerin ardından sanatçı Ferhat Tunç, yazar Ece Temel Kuran ve gazeteci Banu Güven'in de provokatif paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tüm bu yaşananların ardından Avukat Atalay Burak Türkel, provokatif paylaşımlara sessiz kalmayarak paylaşımda bulunan Hülya Kaya, Ertuğrul Kökçü, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Remziye Tosun, Ferhat Tunç, Ece Temel Kuran ve Banu Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Türkel tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "31 Mayıs tarihinde Ankara Etmesgut ilçesinde yaşanan elim hadise sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan isimli vatandaşımızın hayatını kaybetmesini fırsat bilen 8 kişi kamu barışına karşı suç işlemiştir. Söz konusu kişiler Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek provokatif paylaşımlarda bulunmuşlardır."

KÜRTÇE MÜZİK BAHANESİYLE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRACAKLAR

Avukat Atalay Burak Türkel, şikayet dilekçesinin devamında, "Barış Çakan isimli gencin Kürt olması ve Kürt müziği dinlediği gerekçesiyle bir takım kişilerce katledildiği propagandasını bilinçli olarak yaymak suretiyle ülke genelinde toplumsal huzursuzluk yaratmak istemişlerdir. Oysaki Ankara Valiliği ve Barış Çakan'ın babasının konuyla ilgili açıklamalarından da anlaşıldığı üzere elim hadisenin etnik nedenlerle meydana gelmediği ispatlanmıştır. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları, içerik üslup ve zamanlama yönünden dikkatle incelendiğinde ABD'de kolluk kuvvetlerinin orantısız müdahalesi sonucu bir bireyin hayatını kaybetmesi sonucu toplumsal kaos ortamını ülkemize ttaşımak maksadı güdülmüştür. Söz konusu kişilerin Kürt kökenli, vatandaşlar üzerinden Türkiye'de ABD tarzı bir iç savaş çıkarılması çabası içine giren şüpheliler hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. (Atakan Irmak/Sabah)