Barış Çakan soruşturmasında çarpıcı ifadeler! 'Kürtçe Müzik' yalanı bir kez daha çöktü...
Barış Çakan'ın ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan 3 kişi ifade verdi. İfadedeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Ö.K.Y, "Benim salladığım bıçak isabet etmedi. Üzerime atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Barış Çakan’ı bıçaklamadım. Kimi bıçakladığımı bilmiyorum." dedi.
Barış Çakan'ın ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan 3 kişinin, ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler, araçta yüksek sesle müzik dinlediklerini, Barış Çakan'ın arkadaşı B.A.'nın kendilerini uyarması sonucu kavganın başladığını söyledi. Ö.K.Y., Barış Çakan'ın önce kavgayı ayırmak için araya girdiğini belirtti.
EZAN OKUNMASI SIRASINDA...
Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada Barış Çakan, bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sosyal medyada Barış Çakan'ın, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddiaları yer aldı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın Kürtçe müzikle ilgisi olmadığı, Barış Çakan ve arkadaşının, şüphelileri ezan okunması sırasında yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyarması sonucu meydana geldiği belirtildi.
"BARIŞ KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ"
Tutuklanan şüphelilerden suça sürüklenen çocuk Ö.K.Y. savcılıktaki ifadesinde, kavganın B.A. ve K.H.Y. arasında başladığını, olayda ölen Barış Çakan'ın kavgaya ayırmak için araya girdiğini söyleyerek, "Ancak kavga büyüyünce Barış da biz de kavgaya girdik, Barış'ın elinde bıçak vardı. Bıçağı bana doğru salladı. Sağ el parmağımın ucu kesildi. Ben de bıçağı Barış'ın elinden alıp, bacağına doğru iki kez salladım. Ancak isabet etmedi. Bu sırada diğerlerinin ne yaptığına dikkat etmedim. Sonrasında B.A. sopa alarak beni kovaladı. Ben de kaçtım. Benim salladığım bıçak isabet etmedi. Üzerime atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Barış Çakan'ı bıçaklamadım. Kimi bıçakladığımı bilmiyorum. Benim kullandığım bıçakta kan izi olmadığına eminim. Çünkü isabet etmedi" dedi.
"YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLİYORDUK"
K.H.Y. ise ifadesinde olay öncesi araçta arkadaşı ve kuzeni ile birlikte alkol aldığını belirterek, "Bu sırada yüksek sesle müzik dinliyorduk. Mahalleden tanıdığım B.A. biraz dayılanarak 'Kardeş sesini kıssana' dedi. Ben araçtan indiğim anda burnuma kafa attı. Burnum kanadı. Araçtan inen A.B. ile Ö.K.Y. olaya karışınca kavga çıktı. Kuzenim A.B, B.A'ya yumruk attı. Sonra 5 kişi birbirimize daldık. Herkes birbirine vuruyordu. Ben B.A. ile kavga ederken, Barış Çakan ve Ö.K.Y. kavga ederek aşağı doğru gidiyordu. Ben onlardan uzaklaştım. Bizim binanın bahçesindeyken, Ö.K.Y, 'Çocuğu 5 yerinden bıçakladım' diyerek, elime bıçak verdi. Ben de bıçağı binanın bahçesine attım. Bizim eve çıktığımızda Ö.K.Y, yine 5 yerinden bıçakladığını söyledi. Polis aracına bindirildiğimizde ise, bıçağı birkaç kez salladığını ve 2 kere isabet ettirdiğini söyledi. Şahsın öldüğünü bilmiyorduk, karakolda öğrendik" dedi.
"EZANI DUYMADIK"
A.B. ise ifadesinde, arkadaşı ve kuzeniyle araçta alkol aldıklarını, yüksek sesle müzik dinlediklerini belirterek, "Ezanı duymadık. Sonra iki kişi geldi. K.H.Y'yi çağırdılar. K.H.Y. araçtan indi ve aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine ben ve Ö.K.Y. araçtan indik. K.H.Y'nin burnu kanıyordu. Önce olayı çözmeye çalıştık. Sonra beşimiz birden kavga etmeye başladık. Bu sırada kimsenin elinde bıçak ve benzeri bir alet yoktu. Kavga çıkınca etraftan birileri sokağa indi. İki kişi sokaktan aşağı inerek uzaklaştı" dedi.
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