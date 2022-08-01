Balkanlar'da gerilim: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistanlı ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , iki ülke sınırında yaşanan gerilim üzerine Sırbistan ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü. Bakan Çavuğoğlu, "Balkanlar'da yeni gerilim kimsenin yararına değil." mesajını verdi. Diğer yandan NATO'nun Kosova Gücü, Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale hazır olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

"YENİ GERİLİMLERİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." paylaşımında bulundu.