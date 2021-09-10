Balıkesir Edremit'te Türk kadınına saygısızlık! Tepki çeken "Kurtuluş" gösterisine soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerde gerginlik yaşandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nce yapılan gösteride, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincire vurulması tepki çekti. İşte bu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme var. Balıkesir Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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