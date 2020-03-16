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16.03.2020

Balıkesir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dikici'den skandal! İstiklal Marşı'nı okumadı | Video

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kirli bir ittifaka girişen CHP’de skandallar bitmek bilmiyor. Balıkesir’den gelen görüntüler güne damgasını vurdu. Balıkesir Karesi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Cengiz Dikici, meclis toplantısı başlarken okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedi. İstiklal Marşı boyunca ayakta durup önüne bakan Dikici, Kuvay-ı Milliye şehri olarak bilinen Balıkesir'de yaşayan vatandaşlardan çok büyük tepki çekti. Bu skandal görüntü, "CHP HDP'lileşmeye devam ediyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Karesi Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin; Karesi Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında okunan İstiklal Marşı'na katılmadığı ortaya çıktı.

Dikici'nin; Karesi Belediyesi Meclis üyelerinin İstiklal Marşı'nı okurken suskun kalması dikkat çekti.

Karesi Belediyesi Meclis üyelerinin; İstiklal Marşı'nı 12 Mart 2020 tarihinde İstiklâl Marşımızın Kabulü'nün 99. Yıldönümü'nde okuduğu öğrenildi.

ŞAHİN: CHP BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI VE KARESİ İLÇE BAŞKANLIĞI, DİKİCİ'NİN CHP ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRMELİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü avukat Mehmet Birol Şahin, CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Karesi İlçe Başkanlığı'nın Süleyman Cengiz Dikici'nin CHP üyeliğini sona erdirmesi gerektiğini belirterek, "Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı okumayan üye istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Birol Şahin, Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin, Meclis toplantısı sırasında bütün Meclis üyeleri İstiklal Marşını okurken tek kelime etmeden durduğuna dair video kaydının açıkça yaptığı hareketi gösterdiğini belirterek, "CHP'li Meclis üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin hareketinin tartışılacak bir tarafı yoktur" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN KAYITSIZ KALAN ŞAHSI MECLİSİMİZDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi:

"Sayın Dikici Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'in Meclisi'ne yakışmayacak bir davranışta bulunmuştur. Hangi sebeple olursa olsun İstiklal Marşı okunurken kayıtsız kalan bir şahsı meclisimizde görmek istemiyoruz. Kendisini Meclis üyeliğinden istifaya davet ediyoruz...

CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Karesi ,İlçe Başkanlığı da Süleyman Cengiz Dikici'nin CHP üyeliğini sona erdirmelidir. Sayın Dikici'nin Meclis üyeliğinden istifa edecek onuru, CHP'nin de Sayın Dikici'nin CHP üyeliğini sonlandıracak hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

KENAN KIRAN / SABAH

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