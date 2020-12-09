Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarması ve Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan’a yapacağı ziyaret öncesinde Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyareti öncesi Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı.

Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kentin sokaklarında Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.