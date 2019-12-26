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26.12.2019

Bakanlık Kanal İstanbul için yeni animasyon filmi yayınladı |Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili ''Bu ÇED süreci Türkiye'nin en geniş katılımlı en şeffaf süreçlerinden birisi olmuştur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik'' dedi. İşte Kanal İstanbul'un yeni animasyon filmi...

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