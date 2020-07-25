Bakanlık duyurdu turuncu listedeki terörist Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de 24 Haziran tarihinde etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL ödülle “TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğunu açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi."

2011'DE POLİSİN VE EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ

Teröristin, 2011 yılında Tunceli'deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi.