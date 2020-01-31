Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da teröristlere ait tünel ve mevziler yok edildi

TSK, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzilerin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor" denildi.