19 Ekim 2024, Cumartesi
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Bakanı yerlikaya'dan Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.