Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'daki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaralı olan 7 özel harekatçının taburcu olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya diğer yaralıların sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Yerlikaya, 15.26'da saldıran kadın teröristin yaralandığını ve yaralandıktan 4 dakika sonra kendisini patlattığını söyledi. Yerlikaya ayrıca saldırıda hiçbir şekilde rehine olayı yaşanmadığını belirtti.