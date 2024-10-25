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Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 17:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'daki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaralı olan 7 özel harekatçının taburcu olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya diğer yaralıların sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Yerlikaya, 15.26'da saldıran kadın teröristin yaralandığını ve yaralandıktan 4 dakika sonra kendisini patlattığını söyledi. Yerlikaya ayrıca saldırıda hiçbir şekilde rehine olayı yaşanmadığını belirtti.
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