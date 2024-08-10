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Bakan Uraloğlu saat verdi! Instagram erişime açıldı mı? Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın

Bakan Uraloğlu saat verdi! Instagram erişime açıldı mı? Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 22:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu saat 21.30 itibarıyla Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Instagram saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı. Bilişim Uzmanı Deniz Unay, konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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