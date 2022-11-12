14 Kasım 2022, Pazartesi
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Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na hukuk cambazı göndermesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimleri sonrası YSK üyelerine ettiği hakareti ve sonrasında yaşanan mahkeme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun batı kurnazlığı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, İmamoğlu'nun yargıyı kandıramayacağını belirtti. Bakan Soylu kendisine yönelik hazırlanan afişlere ilişkin ise " Şunun bilinmesini isterim ki Süleyman Soylu olarak bu davanın hiçbir yerinde davalı, davacı, müdahil, müşteki veya başka bir sıfatla bulunuyor değilim." ifadelerini kullandı.