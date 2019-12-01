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01.12.2019
Bakan Süleyman Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması: Nerede olduğunu biliyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’cü Adil Öksüz'le ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" şeklinde yöneltilen bir soruya , "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın." dedi.
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