Bakan Şeybani: "SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz"
Bakan Şeybani: SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz

Bakan Şeybani: “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz”

08.10.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz” dedi. Şeybani, iki ülke arasındaki diyaloğun bölge güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
