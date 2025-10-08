08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Şeybani: “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz”
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz” dedi. Şeybani, iki ülke arasındaki diyaloğun bölge güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.