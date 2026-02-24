CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tehditler gölgesinde müzakere! ABD ve İran'da son durum ne?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusundaki önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi iseABD ile perşembe günü yapılacak olan müzakereye değinerek, "Bir anlaşma mümkün, ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi şart" şeklinde bir mesaj verdi. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ ve A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz gerilimde son durumu aktardı.

