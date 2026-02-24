Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti: Sır perdesi Türk ve Özbek polisinin ortak operasyonuyla aralandı!

Özbekistan’da iş yapma bahanesiyle bir araya gelen iki ortağın sonu kanlı bitti. Buhara kentinde işlenen ve faili meçhul kalması planlanan korkunç cinayet, Türk ve Özbek polisinin titiz çalışmasıyla adım adım çözüldü. 19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayette, maktulün cansız bedeni yol kenarına gömülmüş halde bulunurken, katil zanlıları İstanbul’da yakalanarak adalete teslim edildi.