İran'ın füzeleri nereleri vurabilir?
Allah’ın insanı yaratmaktaki muradı nedir?
ÖZEL DOSYA | İnanç mimari tarih ve kimlik: Camilerimiz
Emanet bilinci: İnsan ve hesap bilinci
O güne dikkat! Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti: Sır perdesi Türk ve Özbek polisinin ortak operasyonuyla aralandı!

Özbekistan’da iş yapma bahanesiyle bir araya gelen iki ortağın sonu kanlı bitti. Buhara kentinde işlenen ve faili meçhul kalması planlanan korkunç cinayet, Türk ve Özbek polisinin titiz çalışmasıyla adım adım çözüldü. 19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayette, maktulün cansız bedeni yol kenarına gömülmüş halde bulunurken, katil zanlıları İstanbul’da yakalanarak adalete teslim edildi.

65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Öğretmen ataması olacak mı?
