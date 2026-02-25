CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Din arzu gücümüz ile ilgili ne söyler?
Özel Haber Din arzu gücümüz ile ilgili ne söyler?
İnsanoğlu her sorunun cevabını bulabilir mi?
Yaşam İnsanoğlu her sorunun cevabını bulabilir mi?
ABD'den İran'a saldırı sinyali mi?
Dünya ABD'den İran'a saldırı sinyali mi?
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Yaşam Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Özel Haber Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

F-16 faciası! Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu

Balıkesir’de gece saatlerinde 9. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bursa-Balıkesir otoyolu yakınına düştü. Kaza kırım ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde uçağın enkazına ulaşılırken, kahraman pilotumuz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Olay yerine intikal eden A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Kenan Arda Gül, bölgedeki son durumu ve yürütülen faaliyetleri anbean aktardı.

Gündemden Videolar

Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
ABD ve İran'dan son durum A Haber'de!
ABD ve İran'dan son durum A Haber'de!
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti