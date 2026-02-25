F-16 faciası! Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu

Balıkesir’de gece saatlerinde 9. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bursa-Balıkesir otoyolu yakınına düştü. Kaza kırım ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde uçağın enkazına ulaşılırken, kahraman pilotumuz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Olay yerine intikal eden A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Kenan Arda Gül, bölgedeki son durumu ve yürütülen faaliyetleri anbean aktardı.