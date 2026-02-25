CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Yaşam Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İnsanoğlu her sorunun cevabını bulabilir mi?
Yaşam İnsanoğlu her sorunun cevabını bulabilir mi?
Din arzu gücümüz ile ilgili ne söyler?
Özel Haber Din arzu gücümüz ile ilgili ne söyler?
Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu
Gündem Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu
ABD'den İran'a saldırı sinyali mi?
Dünya ABD'den İran'a saldırı sinyali mi?
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Kuş gözlemi için çıktığı arazide ayı ile karşı karşıya kaldı

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan olayda, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkan Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

Gündemden Videolar

Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
ABD ve İran'dan son durum A Haber'de!
ABD ve İran'dan son durum A Haber'de!
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti
Özbekistan’da kan donduran iş adamı cinayeti