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Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! "Ödemeler bugün hesaplara yatacak"
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjde veren Pakdemirli, "Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek." açıklamasında bulundu.
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