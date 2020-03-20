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20.03.2020

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! "Ödemeler bugün hesaplara yatacak"

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjde veren Pakdemirli, "Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek." açıklamasında bulundu.

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