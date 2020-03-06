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06.03.2020

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! "Bugün saat 18.00 itibarıyla..."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak. 84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek" ifadesini kullandı.

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