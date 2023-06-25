25 Haziran 2023, Pazar
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Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye’nin coğrafi olarak deprem bölgesi olduğunun farkında olunduğunu ve bu gerçeği kabul ederek sağlıksız yapı stoklarında 81 ilde başlayacak çalışmaların hız kazandığını duyurdu. Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.