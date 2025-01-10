Bakan Murat Kurum’u gülümseten yakıştırma: Deprem bölgesinin kara Murat’ı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerinde ve Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar Bakan Kurum'a büyük ilgi gösterirken taleplerini dile getiren bir vatandaşın "Bu konuyu çözerse deprem bölgesinin Kara Murat'ı çözer diyorlar" sözleri gülümsetti.

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