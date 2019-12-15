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15.12.2019

Bakan Murat Kurum’dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Meclis Genel Kurulu’nda Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülerek karara bağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesinin gerekliliğini anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şehir hastaneleri ile ilgili muhalefetten gelen eleştirilere cevap verdi.

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