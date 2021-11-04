Bakan Murat Kurum'dan İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli açıklama! Hedefler doğrultusunda çalışılacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü olduğunu açıkladı.