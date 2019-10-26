Bakan Murat Kurum: Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi..