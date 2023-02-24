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Bakan Murat Kurum A Haber'e konuştu: 10 bin yuvanın inşasına başladık

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Giriş: 24.02.2023 20:28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Kurum hasar alan çok sayıda binanın yıkılacağını ifade ederken, yapılacak konutların sözleşme sürecini başlattıklarını söyledi. İşte detaylar...
Bakan Murat Kurum A Haber’e konuştu
Bakan Murat Kurum A Haber'e konuştu
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