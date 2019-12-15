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15.12.2019

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile askeri ve güvenlik anlaşmalarının geçmişte de olduğunu bildirdi ve "Şimdi de askeri iş birliği anlaşması Meclisimize sunuldu. Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye ile Libya Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Libya ile iki mutabakat zabtı imzalandığını anımsatan Çavuşoğlu, bunlardan birinin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ikincisinin de daha önce imzaladıkları askeri iş birliği anlaşmasının güncellenmiş halinin yeniden imzalanması olduğunu kaydetti.

"ONAYLADIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Deniz yetki alanlarıyla ilgili imzaladıkları mutabakat zaptının Meclis tarafından onaylandığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla tam yürürlüğe girdiğini belirten Çavuşoğlu, BM'ye de tescilini yaptırdıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi de askeri iş birliği anlaşması Meclisimize sunuldu. Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir." dedi.

"ASKERİ VE GÜVENLİK ANLAŞMALARIMIZ GEÇMİŞTE DE VAR"

Bir soruya Bakan Çavuşoğlu, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var." karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, ilişkilerini, anlaşmanın yetkilendirdiği Trablus'taki tek meşru yönetim olan Sarac yönetimi ile sürdürdüklerini dile getirerek, "Onlardan böyle bir talep gelirse Sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendirebileceğimizi zaten söylemişti. Bizim imzaladığımız mutabakat zaptı, onaylanması için yüce Meclisimize sunuldu. Onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek." diye konuştu.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

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