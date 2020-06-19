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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile bir araya geldi! İki bakan arasında dikkat çeken an | Video

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Giriş: 19.06.2020 15:23
Güncelleme:19.06.2020 16:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. İki bakanın koronavirüs tedbirleri kapsamında dirsekleri ile selamlaşması dikkatleri üzerine çekti. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Luigi Di Maio'yu bakanlıkta karşıladı.

İki bakan, koronavirüs tedbirleri kapsamında dirsekleri ile selamlaştı.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Luigi Di Maio ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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