Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: "Yarısı Bizden" kampanyasına katılın

İstanbul Bahçelievler'de Yarısı Bizden kampanyasından yararlanan vatandaşlardan biri olan Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: 'Herkes evini kentsel dönüşüme versin'' dedi.

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