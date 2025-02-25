Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e videolu gönderme!

Sosyal konut projeleri ile hayaller gerçek olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal konut projelerini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kurum, paylaşımında, '23 yıldır böyle… Onlar konuşur, AK Parti yapar' ifadelerini kullandı. Ayrıca sosyal konut projesiyle ev sahibi olan vatandaşlar ise 'Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu.' dedi.