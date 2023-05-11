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Bakan Kurum'dan İstanbul'da 7'liye tepki: "Söz uçar ama hizmet kalır. İstanbul vizyon ister”

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Giriş: 11.05.2023 23:29
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve korusunun Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Bakan Kurum, “Kılıçdaroğlu ve korosu 'Sana söz' diyor ya... Onlara diyoruz ki, İstanbul 'Sana söz' demekle yetinmez. Sözünün eri olacaksın. Siz sözlerinizi tutmadınız. Söz uçar ama eser kalır. Söz uçar ama yatırım kalır. Söz uçar ama hizmet kalır. İstanbul vizyon ister.” ifadelerini kullandı. Deprem özelinde de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıların dönüştürüleceğini belirtti.
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